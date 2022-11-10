Эрдоган: Турция продолжает работать в качестве посредника между Россией и Украиной
- AP
«Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выразил благодарность Эрдогану за его роль в сохранении зерновой сделки.