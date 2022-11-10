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Эрдоган: Турция продолжает работать в качестве посредника между Россией и Украиной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются.
Эрдоган: Турция продолжает работать в качестве посредника между Россией и Украиной
  • AP

«Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выразил благодарность Эрдогану за его роль в сохранении зерновой сделки.

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