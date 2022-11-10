Эрдоган: Турция продолжает работать в качестве посредника между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются.

«Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выразил благодарность Эрдогану за его роль в сохранении зерновой сделки.