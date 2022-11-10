Обозреватель Zaxid Петренко: Запад посылает неутешительные сигналы Украине
Петренко напомнила о публикации в газете The Washington Post, согласно которой правительство президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.
Она также напомнила о статье в газете The Wall Street Journal о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.
«Неудивительно, что эти публикации уже успели вызвать панику в украинском политикуме и обществе», — цитирует её РИА Новости.
Петренко подчеркнула, что Западу, от которого полностью зависит украинский лидер, не нравятся заявления Зеленского об отказе от переговоров с Россией.
«Обе статьи служат определённым предостережением украинскому руководству: быть очень осторожными со своими заявлениями», — заключила обозреватель.
Ранее газета The Wall Street Journal передавала, что западные страны в частном порядке обсуждают условия мира между Россией и Украиной.