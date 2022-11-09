Американист Рогулёв: итоги выборов в конгресс отразятся на внутренней политике США
- РИА Новости
По мнению американиста, результаты можно назвать ожидаемыми, поскольку об этом свидетельствует статистика всех предыдущих выборов, проходивших первыми после президентских.
«Они, как правило, приносят победу партии, находящейся в оппозиции. Это уже некая статистическая закономерность… После выборов, когда проходит эйфория, проходит время благожелательного отношения к президенту со стороны конгресса, потом начинается критика. А если эта критика обоснованная и возникают проблемы у страны, то критика усиливается. Республиканцы возьмут палату представителей», — считает Рогулёв.
В то же время он отметил, что сенат может остаться под контролем демократов.
«Там речь идёт вообще о небольшом преимуществе в два-три голоса», — добавил собеседник RT.
По его мнению, итоги выборов в конгресс, в первую очередь, отразятся на внутренней политике США.
«Потому что идёт острая внутриполитическая борьба. И тот факт, что в палате представителей будут править республиканцы, для (американского лидера Джо. — RT) Байдена, является очень проблемным. Палата представителей по Конституции имеет прерогативы в решении финансовых вопросов: она их готовит, она их начинает рассматривать, готовит законопроекты... Так что Байдену предстоит серьёзная проблема по утверждению бюджета... А если в стране ещё и наступит рецессия и надо будет экономить деньги, то многие программы могут пострадать, в том числе и помощь Украине», — заключил эксперт.
8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.
Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первые результаты выборов в конгресс США показывают, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается.