Американист Рогулёв: итоги выборов в конгресс отразятся на внутренней политике США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT первые итоги выборов в конгресс США. По прогнозам, в нижней палате большинство будет принадлежать республиканцам.

По мнению американиста, результаты можно назвать ожидаемыми, поскольку об этом свидетельствует статистика всех предыдущих выборов, проходивших первыми после президентских.

«Они, как правило, приносят победу партии, находящейся в оппозиции. Это уже некая статистическая закономерность… После выборов, когда проходит эйфория, проходит время благожелательного отношения к президенту со стороны конгресса, потом начинается критика. А если эта критика обоснованная и возникают проблемы у страны, то критика усиливается. Республиканцы возьмут палату представителей», — считает Рогулёв.

В то же время он отметил, что сенат может остаться под контролем демократов.

«Там речь идёт вообще о небольшом преимуществе в два-три голоса», — добавил собеседник RT.

По его мнению, итоги выборов в конгресс, в первую очередь, отразятся на внутренней политике США.

«Потому что идёт острая внутриполитическая борьба. И тот факт, что в палате представителей будут править республиканцы, для (американского лидера Джо. — RT) Байдена, является очень проблемным. Палата представителей по Конституции имеет прерогативы в решении финансовых вопросов: она их готовит, она их начинает рассматривать, готовит законопроекты... Так что Байдену предстоит серьёзная проблема по утверждению бюджета... А если в стране ещё и наступит рецессия и надо будет экономить деньги, то многие программы могут пострадать, в том числе и помощь Украине», — заключил эксперт.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первые результаты выборов в конгресс США показывают, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается.