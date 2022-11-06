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Профессор Орлов заявил, что Запад прислушался к словам России о недопущении ядерной войны

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Западные политики прислушались к заявлению Москвы о недопущении ядерной войны. Об этом заявил профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.
Профессор Орлов заявил, что Запад прислушался к словам России о недопущении ядерной войны
  • РИА Новости

Ранее в МИД заявили, что Россия призывает ядерные державы отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. 

«Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнёров и для наших международных оппонентов», — приводит РИА Новости слова Орлова.

По его мнению, военные и «серьёзные люди на Западе» обратили внимание на внятность этого заявления, они к нему прислушались.

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.

27 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

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