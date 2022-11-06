Профессор Орлов заявил, что Запад прислушался к словам России о недопущении ядерной войны
- РИА Новости
Ранее в МИД заявили, что Россия призывает ядерные державы отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.
«Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнёров и для наших международных оппонентов», — приводит РИА Новости слова Орлова.
По его мнению, военные и «серьёзные люди на Западе» обратили внимание на внятность этого заявления, они к нему прислушались.
2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.
27 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.