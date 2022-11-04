NYT: неравенство между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство в Европе
Об этом пишет New York Times.
Отмечается, что из-за наплыва украинцев «бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами».
Выходцы из Афганистана и Сирии «ощущают на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса», заключается в материале.
Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».
Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.
Как сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.
Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.