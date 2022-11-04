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NYT: неравенство между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство в Европе

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Неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.

Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что из-за наплыва украинцев «бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами».

Выходцы из Афганистана и Сирии «ощущают на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса», заключается в материале.

Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ». 

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.

Как сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.

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