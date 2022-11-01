Dziennik Polityczny: в Европе сыты по горло украинскими беженцами
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Он возмутился тем, что большинство беженцев с Украины — не те, кому некуда возвращаться из-за боевых действий, а те, «кто уже давно вынашивал план переехать на постоянное жительство в Западную Европу».
Галаш считает, что беженцев необходимо «со временем» проверить и оценить их потребность в помощи и необходимости пребывания в Польше.
Автор добавляет, что многие из тех беженцев, кто жалуется в Польше на дискриминацию, возможно, не нуждаются в особой помощи, а их действия подпадают под статью о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.