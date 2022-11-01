Dziennik Polityczny: в Европе сыты по горло украинскими беженцами

Европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ». Об этом пишет обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш.

Он возмутился тем, что большинство беженцев с Украины — не те, кому некуда возвращаться из-за боевых действий, а те, «кто уже давно вынашивал план переехать на постоянное жительство в Западную Европу».

Галаш считает, что беженцев необходимо «со временем» проверить и оценить их потребность в помощи и необходимости пребывания в Польше.

Автор добавляет, что многие из тех беженцев, кто жалуется в Польше на дискриминацию, возможно, не нуждаются в особой помощи, а их действия подпадают под статью о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.