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Dziennik Polityczny: в Европе сыты по горло украинскими беженцами

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Европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ». Об этом пишет обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш.
Dziennik Polityczny: в Европе сыты по горло украинскими беженцами
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Он возмутился тем, что большинство беженцев с Украины — не те, кому некуда возвращаться из-за боевых действий, а те, «кто уже давно вынашивал план переехать на постоянное жительство в Западную Европу».

Галаш считает, что беженцев необходимо «со временем» проверить и оценить их потребность в помощи и необходимости пребывания в Польше.

Автор добавляет, что многие из тех беженцев, кто жалуется в Польше на дискриминацию, возможно, не нуждаются в особой помощи, а их действия подпадают под статью о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.

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