Euractiv: Польша планирует ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев
- Gettyimages.ru
Отмечается, что украинских беженцев планируют обязать самостоятельно покрывать часть своих расходов.
По данным газеты, ряду граждан Украины раздадут специальные идентификационные номера PESEL, что ограничит их доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребёнка в размере 500 злотых (€104).
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.
При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.