Euractiv: Польша планирует ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев. Об этом сообщает газета Euractiv.

Отмечается, что украинских беженцев планируют обязать самостоятельно покрывать часть своих расходов.

По данным газеты, ряду граждан Украины раздадут специальные идентификационные номера PESEL, что ограничит их доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребёнка в размере 500 злотых (€104).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.

При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.