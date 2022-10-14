Interia: наплыв беженцев с Украины может спровоцировать рост случаев ВИЧ в Польше
«Нынешний год является рекордным по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ», — говорится в статье.
В качестве причин роста заболеваемости Минздрав Польши перечисляет влияние пандемии COVID-19, «изменение социального поведения в сексуальной сфере» среди граждан и наплыв беженцев с Украины.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.
При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.