Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.

Об этом, как сообщает ТАСС, она сказала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Уже почти 5 млн беженцев вернулись на Украину. Могу сказать, беженцы жаждут вернуться домой, чтобы начать строить процветающую и демократическую Украину», — заявила глава ЕК.

Ранее французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.