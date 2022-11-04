Guardian: Западу придётся договариваться с Россией в случае усугубления кризиса
Об этом сообщает Guardian.
«Если экономические условия в Европе станут ещё хуже, а в США начнётся рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — говорится в статье.
Отмечается, что инфляция в еврозоне в октябре достигла рекордных 10,7%.
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард перечислила основные факторы риска для еврозоны.
Годовая инфляция в 19 государствах еврозоны по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% в августе.