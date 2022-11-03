Генсек ООН заявил о перевозе 10 млн тонн зерна в рамках зерновой сделки

В рамках зерновой сделки перевезено 10 млн т зерна. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я рад сообщить, что сегодня сделка достигла нового этапа. По состоянию на сегодня по черноморскому коридору перевезено 10 млн т зерна», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш добавил, что для достижения данной цифры потребовалось лишь три месяца.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет.