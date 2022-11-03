Генсек ООН заявил о перевозе 10 млн тонн зерна в рамках зерновой сделки
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«Я рад сообщить, что сегодня сделка достигла нового этапа. По состоянию на сегодня по черноморскому коридору перевезено 10 млн т зерна», — приводит ТАСС его слова.
Гутерреш добавил, что для достижения данной цифры потребовалось лишь три месяца.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет.