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Генсек ООН заявил о перевозе 10 млн тонн зерна в рамках зерновой сделки

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В рамках зерновой сделки перевезено 10 млн т зерна. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН заявил о перевозе 10 млн тонн зерна в рамках зерновой сделки
  • AP
  • © Yoruk Isik

«Я рад сообщить, что сегодня сделка достигла нового этапа. По состоянию на сегодня по черноморскому коридору перевезено 10 млн т зерна», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш добавил, что для достижения данной цифры потребовалось лишь три месяца.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет.

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