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Лавров: результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет.
Лавров: результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Лавров уточнил, что вторую часть сделки ранее предложил Генсек ООН Антониу Гутерреш — она предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.

Глава российского МИД добавил, что необходимо принять серьёзные меры по разблокировке экспорта зерна и удобрений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российскому Министерству обороны было дано поручение возобновить участие Москвы в зерновой сделке.

При этом Москва оставляет за собой право выйти из сделки, если Киев нарушит гарантии.

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