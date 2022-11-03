Лавров: результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет.

«Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Лавров уточнил, что вторую часть сделки ранее предложил Генсек ООН Антониу Гутерреш — она предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.

Глава российского МИД добавил, что необходимо принять серьёзные меры по разблокировке экспорта зерна и удобрений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российскому Министерству обороны было дано поручение возобновить участие Москвы в зерновой сделке.

При этом Москва оставляет за собой право выйти из сделки, если Киев нарушит гарантии.