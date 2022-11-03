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Песков: возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление участия российской стороны в зерновой сделке не означает, что она продлена.
Песков: возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Нет, не означает (продление сделки. — RT). Безусловно, предстоит ещё обсуждать тему продления официально, срок пока не истёк, пока ещё работает», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что перед тем, как принимать решение о продолжении сделки, необходимо оценить эффективность её выполнения, а также «реализацию всех сторон и параметров договорённостей».

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет.

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