Узнать больше

Байден заявил о намерении американских войск остаться в Польше «надолго»

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что американские войска намерены остаться в Польше «надолго».

«Они там надолго», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва в своём военном планировании учитывает модернизацию ядерного оружия США, которое размещено в странах Европы.

Также глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москву тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить