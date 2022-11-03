Байден заявил о намерении американских войск остаться в Польше «надолго»

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска намерены остаться в Польше «надолго».

«Они там надолго», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва в своём военном планировании учитывает модернизацию ядерного оружия США, которое размещено в странах Европы.

Также глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москву тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на родину.