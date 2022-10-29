Посол Антонов призвал США вернуть на родину всё ядерное оружие за пределами страны
«Вновь призываю Вашингтон вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — цитирует его РИА Новости.
Антонов подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, так как находится в централизованных хранилищах на территории России.
Ранее посол Антонов призвал Соединённые Штаты не «размахивать ядерной дубинкой».
Кроме того, в начале апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо убрать из Европы своё ядерное оружие.