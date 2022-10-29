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Посол Антонов призвал США вернуть на родину всё ядерное оружие за пределами страны

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским властям необходимо вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на родину и ликвидировать инфраструктуру для его хранения.

«Вновь призываю Вашингтон вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — цитирует его РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, так как находится в централизованных хранилищах на территории России.

Ранее посол Антонов призвал Соединённые Штаты не «размахивать ядерной дубинкой».

Кроме того, в начале апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо убрать из Европы своё ядерное оружие.

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