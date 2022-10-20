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Посол Антонов призвал США не «размахивать ядерной дубинкой»

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты не «размахивать ядерной дубинкой».
Посол Антонов призвал США не «размахивать ядерной дубинкой»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«В Вашингтоне пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера», — заявил Антонов в статье для «Российской газеты».

Он отметил, что американские власти «сыпят угрозами» в адрес России, и напомнил, что в ядерном конфликте не может быть победителей.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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