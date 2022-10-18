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В Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

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В Пентагоне признали отсутствие признаков подготовки России к использованию ядерного оружия.
В Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
  • РИА Новости

«Мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие. Другие (должностные лица США. — RT) заявляли, что будут последствия. Но я не стану говорить, какими они будут», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

Он добавил, что в США тесно взаимодействуют с союзниками по всему миру в вопросах ядерного сдерживания.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД России подчеркнули, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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