Лавров заявил об обеспокоенности России из-за желания Польши разместить ядерные бомбы США
- РИА Новости
«Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у неё американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», — приводит ТАСС его слова в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».
Ранее в российском МИД заявили, что Москва в своём военном планировании учитывает модернизацию ядерного оружия США, которое размещено в странах Европы.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на родину.