Грушко подчеркнул, что Россия учитывает модернизацию ядерного оружия США в Европе

Россия в своём военном планировании учитывает модернизацию ядерного оружия США, которое размещено в странах Европы, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в «оружие поля боя», тем самым снижается ядерный порог», — сказал он РИА Новости.

Замминистра также обратил внимание на то, что США заставляют своих союзников закупать самолёты F-35 и пытаются повысить способности стран НАТО «преодолевать зоны блокирования доступа».

В добавок к этому в альянсе уже приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах НАТО, отметил он.

Россия и Китай неоднократно призывали США вывести всё своё ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Соединённые Штаты хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, они находятся в шести странах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолётов.