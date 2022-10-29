Узнать больше

Грушко подчеркнул, что Россия учитывает модернизацию ядерного оружия США в Европе

Короткая ссылка
Россия в своём военном планировании учитывает модернизацию ядерного оружия США, которое размещено в странах Европы, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Грушко подчеркнул, что Россия учитывает модернизацию ядерного оружия США в Европе
  • Gettyimages.ru

«Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в «оружие поля боя», тем самым снижается ядерный порог», — сказал он РИА Новости.

Замминистра также обратил внимание на то, что США заставляют своих союзников закупать самолёты F-35 и пытаются повысить способности стран НАТО «преодолевать зоны блокирования доступа».

В добавок к этому в альянсе уже приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах НАТО, отметил он.

Россия и Китай неоднократно призывали США вывести всё своё ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Соединённые Штаты хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, они находятся в шести странах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить