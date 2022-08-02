В МИД Китая заявили, что США должны вывести всё своё ядерное оружие из Европы

США должны вывести всё своё ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира. С таким заявлением выступил глава китайской делегации на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.

«США следует вывести всё их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — цитирует дипломата РИА Новости.

25 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Соединённые Штаты хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, они находятся в шести странах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолётов.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что необходимо прекратить такую практику и вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя.