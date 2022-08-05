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Делегация России в ООН призвала США вернуть своё ядерное оружие на территорию Штатов

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США должны вернуть собственное ядерное оружие на территорию Штатов, заявил замглавы делегации России в ООН Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции ДНЯО.
Делегация России в ООН призвала США вернуть своё ядерное оружие на территорию Штатов
  • AP

«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развёртывания в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Кроме  того, по словам Белоусова, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман ранее заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.

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