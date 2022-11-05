В Прибалтике заявили о намерении изолировать Россию от европейского сообщества

Участники Балтийской ассамблеи — совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии — обозначили свою позицию по поводу конфликта на Украине. В принятой резолюции по итогам 41-й сессии они сообщили о намерении «изолировать Россию от европейского сообщества». RT ознакомился с документом.

«Балтийская ассамблея... подчёркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества», — говорится в резолюции.

Представители прибалтийских стран также призвали поддержать создание плана восстановления Украины, при этом финансировать работы, по их мнению, должна Россия.

Кроме того, парламентарии заявили о необходимости укрепить и расширить оборонное сотрудничество между балтийскими государствами и с партнёрами в странах Северной Европы и Бенилюкса «для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий».

Они отметили значительную роль союзного потенциала сдерживания и обороны в регионе, «особенно важность и необходимость перманентного присутствия США».

Балтийская ассамблея была учреждена в 1991 году. Латвия, Эстония и Литва формируют делегации и назначают от 12 до 16 депутатов от каждой страны для участия в совещательном органе.

Как пояснил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, страны Прибалтики относятся к России наиболее радикально и негативно.

«Здесь целый ряд исторических и социально-психологических причин. И поэтому они стараются действовать в этом направлении и объединяют свои усилия. Латвия, Литва и Эстония видят в большой России опасность для своего существования и пытаются противостоять. Сейчас есть Соединённые Штаты, которые также в этом заинтересованы. Прибалтика демонстрирует Вашингтону, что она важный участник решения европейских дел, некие отличники в геополитической школе», — заметил политолог.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выразил мнение, что вести диалог с Москвой «бессмысленно», пока не увеличится численность войск НАТО на территории его государства.