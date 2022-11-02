Causeur предложил России продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование её доставки

Автор статьи для французского журнала Causeur предложил России продавать европейским странам нефть ниже рыночной цены в обмен на страхование её транспортировки.

Однако, как пишет РИА Новости, обозреватель сомневается в возможности осуществления такого плана, поскольку он слишком рискованный.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Как отмечало австралийское издание The Conversation, проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России.