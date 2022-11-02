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Власти Турции сообщили, что суда продолжат вывозить зерно с Украины под турецким флагом

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что сухогрузы продолжат вывоз продовольствия из украинских портов по зерновому коридору под турецким флагом.

Он отметил, что уже вышедшие в море суда продолжат свой путь.

«Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить», — сказал Акар.

Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили необходимость получения надёжных гарантий того, что Украина не станет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.

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