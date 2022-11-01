Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий в вопросе использования гумкоридора
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«Министры продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях, и подтвердили необходимость получения надёжных гарантий исключения подобных действий, подрывающих осуществление «Черноморской зерновой инициативы» Генсекретаря ООН», — говорится в сообщении МИД России.
Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.