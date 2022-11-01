Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий в вопросе использования гумкоридора

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре подтвердили необходимость получения надёжных гарантий того, что Украина не станет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.

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