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Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий в вопросе использования гумкоридора

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре подтвердили необходимость получения надёжных гарантий того, что Украина не станет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.
Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий в вопросе использования гумкоридора
  • globallookpress.com
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«Министры продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях, и подтвердили необходимость получения надёжных гарантий исключения подобных действий, подрывающих осуществление «Черноморской зерновой инициативы» Генсекретаря ООН», — говорится в сообщении МИД России.

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.

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