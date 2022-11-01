Путин назвал Эрдогану условия для возможного возобновления работы в рамках зерновой сделки

Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил необходимость получения гарантий от Киева о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что после того, как будет проведено детальное расследование обстоятельств атаки ВСУ на корабли в Севастополе, необходимо получить от украинской стороны реальные гарантии того, что она будет неукоснительно соблюдать стамбульские договорённости, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора, действующего в рамках зерновой сделки, в военных целях.

Как сообщили в Кремле, лишь после того, как будут предприняты эти действия, можно будет рассматривать вопрос о возобновлении работы России в рамках «Черноморской инициативы».

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.

Путин подчеркнул, что беспилотники ВСУ частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.