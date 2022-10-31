МИД: Россия будет помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой

Российская сторона будет помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Мы в контакте с руководством многих стран, такие контакты идут и предстоят ещё. Будем помогать максимально», — цитирует его РИА Новости.

Богданов выразил уверенность, что африканские партнёры с пониманием относятся к позиции России по зерновой сделке.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.