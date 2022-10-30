МИД России: Москва рассчитывает на контакты с Анкарой по зерновой сделке в ближайшее время

Российская сторона рассчитывает на контакты с Турцией по зерновой сделке в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Наверное, нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией, как участниками стамбульской сделки. Думаю, эти контакты будут в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Руденко также рассказал, что диалог о дальнейших действиях по зерновой сделке уместен только после выяснения всех обстоятельств атаки со стороны Киева в Чёрном море и соответствующего заседания Совбеза ООН.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

При этом в Минобороны Турции также отметили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.