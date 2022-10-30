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МИД России: диалог о зерновой сделке возможен после уточнения деталей атаки в Чёрном море

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Диалог о дальнейших действиях по зерновой сделке уместен только после выяснения всех обстоятельств атаки со стороны Киева в Чёрном море и соответствующего заседания Совбеза ООН, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
МИД России: диалог о зерновой сделке возможен после уточнения деталей атаки в Чёрном море
  • РИА Новости

«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали», — цитирует его ТАСС.

Дипломат напомнил, что Россия созвала Совет Безопасности ООН, на котором планируется обсудить инцидент.

«Вот после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги», — добавил Руденко.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

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