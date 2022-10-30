Боррель обсудил с Гутеррешем ситуацию вокруг зерновой сделки
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«Разговор с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения черноморской сделки и координации действий для обеспечения экспорта с Украины зерна и удобрений», — написал Боррель в Twitter.
Ранее в офисе ООН сообщили, что Гутерреш ведёт активный диалог, для того чтобы добиться пересмотра Россией решения о приостановке участия в зерновой сделке.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.