Боррель обсудил с Гутеррешем ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем ситуацию вокруг зерновой сделки.

«Разговор с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения черноморской сделки и координации действий для обеспечения экспорта с Украины зерна и удобрений», — написал Боррель в Twitter.

Ранее в офисе ООН сообщили, что Гутерреш ведёт активный диалог, для того чтобы добиться пересмотра Россией решения о приостановке участия в зерновой сделке.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.