The Hill: Украина просит США повлиять на Израиль, чтобы Иерусалим предоставил Киеву помощь

Украина просит США оказать на Израиль давление, чтобы Иерусалим предоставил Киеву военную помощь.

«Американцы — единственные, кого Израиль слушает», — приводит The Hill слова украинского посла Евгения Корнийчука.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы администрация президента США проверила степень соблюдения антироссийских санкций со стороны Израиля.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не станет поставлять Киеву вооружение.

Президент Израиля Ицхак Герцог объяснил невозможность поставок Украине средств ПВО секретностью.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Израиль, который не помогает Киеву поставками систем вооружения.