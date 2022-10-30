Узнать больше

The Hill: Украина просит США повлиять на Израиль, чтобы Иерусалим предоставил Киеву помощь

Короткая ссылка
Украина просит США оказать на Израиль давление, чтобы Иерусалим предоставил Киеву военную помощь.
The Hill: Украина просит США повлиять на Израиль, чтобы Иерусалим предоставил Киеву помощь
  • РИА Новости

«Американцы — единственные, кого Израиль слушает», — приводит The Hill слова украинского посла Евгения Корнийчука.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы администрация президента США проверила степень соблюдения антироссийских санкций со стороны Израиля.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не станет поставлять Киеву вооружение.

Президент Израиля Ицхак Герцог объяснил невозможность поставок Украине средств ПВО секретностью.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Израиль, который не помогает Киеву поставками систем вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить