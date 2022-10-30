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Песков: США должны прислушаться к озабоченностям России

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Платформой для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может стать желание США прислушаться к озабоченностям России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: США должны прислушаться к озабоченностям России
  • РИА Новости

«Желание Соединённых Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединённых Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, что может стать платформой для переговоров лидеров, в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, США должны задаться вопросом о том, что не все предложения России их устраивают, но, возможно, стоит начать переговоры.

Он отметил, что имеет в виду проекты документов, которые были переданы в Брюссель и Вашингтон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США по-прежнему считают, что Россия не будет начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время.

Путин ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

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