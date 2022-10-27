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В МИД Венгрии выразили надежду на диалог России и США для разрешения украинского кризиса

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что власти России и США рассмотрят возможность организации контактов для разрешения кризиса вокруг Украины.
В МИД Венгрии выразили надежду на диалог России и США для разрешения украинского кризиса
  • РИА Новости

«Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьёзно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто заявил, что Будапешт заинтересован в скорейшем достижении мира.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США по-прежнему считают, что Россия не будет начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

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