В МИД Венгрии выразили надежду на диалог России и США для разрешения украинского кризиса
- РИА Новости
«Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьёзно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто заявил, что Будапешт заинтересован в скорейшем достижении мира.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США по-прежнему считают, что Россия не будет начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.