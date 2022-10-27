Кирби: в ближайшее время Россия не начнёт переговоры по Украине
«Путин не имеет желания садиться за стол переговоров в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова Кирби.
По его словам, США продолжат оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить украинской стороне выгодную позицию на будущих переговорах.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что любой, кто «может думать и сострадать», хочет прекращения боевых действий, но при этом отметил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам.