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Кирби: в ближайшее время Россия не начнёт переговоры по Украине

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США по-прежнему считают, что Россия не будет начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Путин не имеет желания садиться за стол переговоров в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова Кирби.

По его словам, США продолжат оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить украинской стороне выгодную позицию на будущих переговорах.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что любой, кто «может думать и сострадать», хочет прекращения боевых действий, но при этом отметил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам.

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