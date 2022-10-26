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Das Erste: Штайнмайер надеется на перемирие на Украине, но не видит готовности к переговорам

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита на Украину заявил, что любой, кто «может думать и сострадать», хочет прекращения боевых действий, но при этом отметил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам.
Das Erste: Штайнмайер надеется на перемирие на Украине, но не видит готовности к переговорам
  • Gettyimages.ru

В интервью Das Erste он сообщил, что потрясён разрушениями, вызванными боевыми действиями.

«Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — отметил он.

Как говорится в материале, политику пришлось спуститься в бомбоубежище, когда он находился в населённом пункте Корюковка в Черниговской области и там объявили воздушную тревогу.

Ранее депутат бундестага, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал президента ФРГ после визита на Украину встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале ИноТВ.

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