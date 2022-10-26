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Депутат бундестага призвал Штайнмайера после визита на Украину встретиться с Путиным

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Депутат бундестага, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера после визита на Украину встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА Новости.
Депутат бундестага призвал Штайнмайера после визита на Украину встретиться с Путиным
  • Gettyimages.ru

По его мнению, Штайнмайер должен использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимость скорейшего заключения мира.

Крупалла отметил, что для этого Зеленскому нужно показать готовность к переговорам с Москвой.

«Президент Штайнмайер должен не только поговорить с президентом Украины, он должен затем вылететь в Москву и провести там переговоры с президентом Путиным», — сказал депутат.

Ранее Штайнмайер в ходе визита на Украину сообщил об обещании, данном украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передать Киеву две РСЗО MARS и четыре гаубицы.

Также сообщалось, что Штайнмайер в ходе визита на Украину провёл час в бомбоубежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги.

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