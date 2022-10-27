МИД России: США пытаются дестабилизировать ситуацию в Афганистане
«Сейчас Соединённые Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.
По его словам, это является демонстрацией концепции «контролируемого хаоса».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.
Он также рассказал о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.
Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане продолжает деградировать.