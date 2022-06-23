Шойгу напомнил о деградации ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане продолжает деградировать. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым.

«Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряжённой, серьёзной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили», — заявил Шойгу.

В частности, опасность представляют объёмы оставленного в Афганистане американского оружия, которое может попасть «в не самые хорошие руки», отметил он.

В середине мая президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону тему возросшей активности террористов в Афганистане.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что в Афганистане было оставлен более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия Запада.