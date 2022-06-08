МИД России: контакты США с экс-руководством Афганистана едва ли стабилизируют ситуацию
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«Намерение Вашингтона опереться на тех, кто олицетворяет собой провал 20-летнего демократизаторского эксперимента США в Афганистане, указывает на отсутствие у американцев свежих идей на афганском направлении», — говорится в сообщении ведомства.
В российском МИД заявили, что подобные контакты едва ли поспособствуют стабилизации внутриполитической обстановки в Афганистане и укреплению международной безопасности в Южной и Центральной Азии.
Ведомство призвало Кабул к поиску компромиссного решения по формированию сбалансированной структуры власти.
Ранее телеканал Kabul News со ссылкой на полицию сообщил, что в результате взрыва в одном из районов столицы Афганистана несколько человек получили ранения.