В Совбезе России допустили расширение диалогового формата по Афганистану без участия США
Он отметил, что российский МИД уже вёл диалог с Вашингтоном как в двустороннем формате, так и в формате расширенной «тройки».
«Однако с учётом неконструктивного подхода США к её работе начали прорабатываться варианты переформатирования в пятисторонний механизм с участием России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии», — цитирует Венедиктова ТАСС.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.
Он также рассказал о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.
Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане продолжает деградировать.