В Совбезе России допустили расширение диалогового формата по Афганистану без участия США

Расширенный диалоговый формат «тройки» по Афганистану может быть переформатирован в «пятёрку», где не будет США, заявил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Он отметил, что российский МИД уже вёл диалог с Вашингтоном как в двустороннем формате, так и в формате расширенной «тройки».

«Однако с учётом неконструктивного подхода США к её работе начали прорабатываться варианты переформатирования в пятисторонний механизм с участием России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии», — цитирует Венедиктова ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

Он также рассказал о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане продолжает деградировать.