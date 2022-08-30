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Небензя заявил о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью Афганистану

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Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.

«Видим и попытки манипулировать гуманитарной помощью и содействием, требуя у новых властей Афганистана для начала выправить внутриполитическую ситуацию и купировать вызовы», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что стремление западных стран сохранять диалог с властями Афганистана с использованием «санкционной дубинки» выглядит лицемерным.

Ранее Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.

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