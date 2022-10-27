Bloomberg: США пересматривают условия потолка цен на российскую нефть
«Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках», — говорится в материале.
Отмечается, что США и ЕС с наибольшей вероятностью выберут более свободно управляемый потолок цен.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Как отмечал вице-премьер Александр Новак, уровень нефтедобычи в России в ноябре составит порядка 9,9 млн баррелей в сутки, однако могут быть корректировки из-за санкций.