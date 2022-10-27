Bloomberg: США пересматривают условия потолка цен на российскую нефть

Правительство США пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, условия примнения ограничений могут смягчить, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках», — говорится в материале.

Отмечается, что США и ЕС с наибольшей вероятностью выберут более свободно управляемый потолок цен.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Как отмечал вице-премьер Александр Новак, уровень нефтедобычи в России в ноябре составит порядка 9,9 млн баррелей в сутки, однако могут быть корректировки из-за санкций.