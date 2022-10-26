NYT: Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой

Издание The New York Times пишет, что Саудовская Аравия якобы обманула президента США Джо Байдена с «секретной сделкой», предусматривающей увеличение добычи нефти.

По данным издания, которое ссылается на неназванных американских чиновников, во время поездки в Саудовскую Аравию Байден и принц королевства Мухаммед бен Салман якобы заключили «секретную сделку», согласно которой ближневосточное государство должно было увеличить добычу нефти с сентября по декабрь.

«Законодатели, узнавшие о преимуществах поездки на закрытых брифингах и в ходе других бесед, включавших подробности ранее не оглашавшейся нефтяной сделки, которая должна была привести к росту добычи в период с сентября по декабрь, оказались возмущены тем, что кронпринц обманул администрацию», — говорится в публикации.

Каких-либо доказательств этой информации, кроме заявлений анонимных «американских официальных лиц», издание не приводит.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.