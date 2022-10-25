Шольц: Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия»
- AP
- © Michael Kappeler/Pool Photo
«Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперёд», — приводит ТАСС слова Шольца на открытии международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Он отметил, что речь идёт о «плане Маршалла XXI века».
Ранее министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, создание миссии ЕС по военной помощи Украине превращает его в сторону конфликта.