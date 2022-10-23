Маск назвал лицемерами журналистов The Washington Post после статьи о нём

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск назвал лицемерами редакцию газеты The Washington Post, которая выпустила материал о том, что администрация США всё сильнее тревожится о возросшем влиянии бизнесмена.

В Twitter Маск ответил на сообщение одного из пользователей о том, что газета считает предпринимателя «угрозой национальной безопасности», при этом лозунг издания гласит, что «Демократия умирает во тьме».

«Но вместо этого «демократия умирает, когда влиятельные люди используют журналистику для защиты властных интересов и в то же время обманчиво утверждают, что они защищают интересы простых людей», — написал подписчик бизнесмена.

Маск поддержал его сообщение.

«Именно. WaPo такие лицемеры», — ответил он.

В статье американской газеты утверждается, что многие в Вашингтоне восхваляют работу Маска в сфере национальной безопасности, но теперь считают его «слишком могущественным и слишком безрассудным».

В частности, журналисты напомнили, что «двухпартийные усилия» Маска помогли ему завоевать расположение Вашингтона: он обедал с президентом Бараком Обамой и поддержал экономические советы президента Дональда Трампа, теперь же предприниматель критикует Джо Байдена и утверждает, что планирует голосовать за президента-республиканца в 2024 году.

Илон Маск привлёк внимание журналистов своими заявлениями об урегулировании ситуации вокруг Украины и Тайваня.

Так, по мнению бизнесмена, Тайвань следует сделать специальным административным районом Китая по аналогии с Гонконгом и Макао.

Ситуацию же вокруг украинского кризиса, считает он, следует разрешить путём сохранения Крыма в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к Российской Федерации регионах нужно ещё раз провести референдумы под наблюдением ООН.

Маск также отметил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

После этого бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выразила мнение, что администрация Байдена намерена «уничтожить» миллиардера.