Илон Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом по примеру Гонконга

Американский бизнесмен Илон Маск в интервью Financial Times предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по аналогии с Гонконгом и Макао.

«Я бы порекомендовал... придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, всех не осчастливит», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Маска, вероятнее всего, можно будет заключить соглашение даже на более мягких условиях, чем в случае с Гонконгом.

Предприниматель назвал неизбежным конфликт за Тайвань и отметил, что он очень дорого обойдётся миру. По оценкам американского миллиардера, потери мировой экономики могут составить около 30% её ВВП.

Ранее Маск предложил, чтобы Крым остался в составе России, а в недавно присоединённых к стране регионах провели референдумы ещё раз — под наблюдением ООН.

Он также предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план Маска по Украине частью общественной дискуссии, отметив, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.