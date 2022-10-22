В Устав Компартии Китая внесут поправки о противодействии независимости Тайваня

Компартия Китая на XX съезде одобрила внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня.

Об этом говорится в резолюции съезда по проекту пересмотренного Устава.

«Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: всесторонне, чётко и непоколебимо претворять в жизнь курс «одна страна, две системы», решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня», — цитирует текст резолюции РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако не станет обещать отказ от применения силы.

В МИД Китая подчеркнули, что Соединённые Штаты не имеют никакого права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, поскольку он относится к внутренним делам КНР.

Вместе с этим в Белом доме отмечали, что Соединённые Штаты продолжат поставлять Тайваню оружие.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом он заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.