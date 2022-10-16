Си Цзиньпин не исключил силовой путь воссоединения с Тайванем

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако не станет обещать отказ от применения силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы», — цитирует его РИА Новости.

По словам китайского лидера, Пекин оставляет за собой возможность применить все меры, направленные против вмешательства внешних сил и сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня.

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют никакого права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, поскольку он относится к внутренним делам Китая.