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Си Цзиньпин не исключил силовой путь воссоединения с Тайванем

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Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако не станет обещать отказ от применения силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы», — цитирует его РИА Новости.

По словам китайского лидера, Пекин оставляет за собой возможность применить все меры, направленные против вмешательства внешних сил и сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня.

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют никакого права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, поскольку он относится к внутренним делам Китая.

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