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Глава МИД Китая Ван И заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос

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Соединённые Штаты не имеют никакого права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, поскольку он относится к внутренним делам Китая. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, США не имеют права вмешиваться каким-либо образом в его урегулирование», — цитирует ТАСС китайского дипломата.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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