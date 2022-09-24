Глава МИД Китая Ван И заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос
«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, США не имеют права вмешиваться каким-либо образом в его урегулирование», — цитирует ТАСС китайского дипломата.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.
28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.