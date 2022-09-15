Си Цзиньпин: ни одна страна не имеет права выступать судьёй по тайваньскому вопросу
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«Китай выступает решительно против сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», и внешнего вмешательства. Ни одна страна не имеет права выступать судьёй по тайваньскому вопросу», — цитирует его ТАСС со ссылкой на ЦТК.
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.
28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход двух кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе в качестве провокации.