Си Цзиньпин: ни одна страна не имеет права выступать судьёй по тайваньскому вопросу

Ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Китай выступает решительно против сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», и внешнего вмешательства. Ни одна страна не имеет права выступать судьёй по тайваньскому вопросу», — цитирует его ТАСС со ссылкой на ЦТК.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход двух кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе в качестве провокации.